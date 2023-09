Přijetí Ukrajiny do NATO není v zájmu Washingtonu, míní republikánský prezidentský uchazeč DeSantis

„Nemyslím si, že členství (Ukrajiny) v NATO je v našem zájmu,“ řekl podle agentury Bloomberg De Santis, jenž usiluje o republikánskou nominaci pro prezidentské volby v roce 2024. „Jediné, co by to pro nás znamenalo, by bylo více závazků. A pokud bude více závazků, jaký užitek získáme na oplátku my?,“ uvedl.

Washington by podle DeSantise neměl dávat kyjevským úřadům bianco šek, tedy nekonečné množství finančních prostředků. To by bylo ospravedlnitelné pouze v případě, že by to vedlo k ukončení ukrajinsko-ruského konfliktu, dodal DeSantis, jenž v boji o republikánskou nominaci konkuruje bývalému šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi.