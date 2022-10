Premiérce Trussové mydlí schody kolegové z vlastní strany. Servítky si neberou

Trussová v sobotu v listě The Sun přiznala, že záměry šly „dál a rychleji, než trhy očekávaly“. „Poslouchala jsem, chápu to. Nemůžeme dláždit cestu k ekonomice s nízkými daněmi a vysokým růstem bez toho, abychom zachovali důvěru trhů v náš závazek ve zdravé finance.“

List připomíná její heslo z kampaně In Liz we Truss, slovní hříčku s obratem In God We Trust (Věříme v Boha), což je oficiální motto Spojených států amerických stanovené zákonem z roku 1956 a podepsané tehdejším prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Tato věta se poprvé objevila na amerických mincích v roce 1864. „Potíž je v tom, že Liz už věří jen ona sama,“ poznamenal DT.