Poslední záběry ponorky před sestupem k Titaniku. Dívka je natočila z paluby mateřské lodi

Video obsahovalo popisek: „Sleduji ponorku sestupující k Titaniku.“ Snímek poté, co se ukázalo, že je posádka po smrti, z TikToku stáhla. Po síti se ale šíří dál.

Podle listu The Daily Mail se francouzskému dobrodruhovi přezdívalo „Pan Titanic“. Byl považován za vedoucí autoritu expedic k vraku Titaniku u pobřeží Newfoundlandu. Dohlížel i na obnovu tisíců artefaktů - včetně 20tunové části trupu Titaniku.

Nargeolet se narodil v Chamonix ve Francii. Více než dvacet let působil u námořnictva a dosáhl hodnosti velitele. V roce 1986 odešel do důchodu a nastoupil do Francouzského institutu pro výzkum a využívání moře, kde vedl hlubinné ponorky.