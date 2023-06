Smrt byla okamžitá. Imploze zabila posádku ponorky u Titaniku možná už v neděli

„Proběhlo by to tak rychle, že by si ani nestihli uvědomit, že nastaly nějaké potíže nebo to, co se s nimi děje. Je to jako když někdo vypne vypínač. Jednu milisekundu jste živý a další už ne,“ přiblížil Daily Mailu to, co se mohlo stát při implozi, bývalý lékař amerického námořnictva Dale Molé.