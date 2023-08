Pořád hoří, ale neodletíme, říká Češka z Havaje

Na malém havajském ostrově se živí jako učitelka klavíru, manžel Rudolf pronajímá auta turistům. Zabydleli se tu před téměř dvaceti lety. Původně na neděli plánovali odlet na dovolenou domů do Česka, letenky ale na poslední chvíli přebookovali a zůstávají na ostrově.

Budou i v dalších dnech pomáhat, kde se dá. „Cítíme, že jsme potřeba tady na Maui. My bychom pořád mysleli na to, co se tady děje,“ svěřuje se Daniela.