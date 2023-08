Hurikán nás měl líznout, ale přišlo peklo, líčí Češka

„Mělo nás to jen líznout, varovali nás před silným větrem, ale nikdo tomu tady nevěnoval větší pozornost,“ vzpomíná na úterní večer, kdy se hurikán Dora přihnal k břehům malého ostrova. Že dojde k tak rozsáhlé katastrofě, netušil nikdo.

„Víme, jak si zabezpečit domy, jsme zvyklí,“ přidává další detaily. Ke zkáze přispělo, že na ostrově čtyři měsíce pořádně nepršelo. „Nebyl čas na žádné přípravy. Stromy začaly padat na dráty elektrického vedení a začalo to jiskřit,“ popisuje Češka, která na Havaji žije s manželem už devatenáct let.

V neděli s manželem plánovali odletět domů do Česka na dovolenou, ale letadla teď z ostrova odvážejí hlavně turisty. „Vůbec nevíme, co teď bude. Máme pocit povinnosti vůči lidem, kteří potřebují pomoc. O všechno přišli i naši přátelé, je to hrůza,“ říká.