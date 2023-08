Požár na Havaji je nejhorším v USA za posledních 100 let. Má už 89 obětí

Požár na Havajském ostrově Maui má už 89 potvrzených obětí na životě, informovala agentura AP s odvoláním na sobotní vyjádření místních úřadů. Co do počtu mrtvých je tak požár na Havaji nejtragičtější v USA za posledních 100 let. Předchozí bilance hovořila o 80 mrtvých. Druhý nejtragičtější požár v novodobé americké historii zahubil v roce 2018 v severní Kalifornii 85 lidí.

Foto: County Of Maui, Reuters Lesní požáry poblíž dálnice na Havaji

Plameny na ostrově Maui zpustošily především historické město Lahaina na západním pobřeží ostrova a sežehly tam asi tisícovku domů. Na místě působí záchranáři i psi vycvičení k hledání lidských ostatků. Místa, která je potřeba prohledat, označují záchranáři svítivě oranžovým křížkem. Písmeny HR (human remains) pak místa, kde objeví lidské ostatky. Požár město zachvátil v úterý. Havajský guvernér Josh Green dříve upozornil, že stovky lidí se stále pohřešují, takže počty mrtvých mohou ještě dále stoupat. Ve stejném duchu se vyjádřil, když oznamoval zvýšení bilance obětí na 89.