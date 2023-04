Po tříleté pauze se sešly vlády Česka a Slovenska na společném jednání

„Obranný průmysl je nový potenciál, protože všechny členské země budou zvyšovat výdaje na obranu. To nám dává příležitosti pro spolupráci a máme tradici z dob Československa,“ řekl Heger. Fiala by uvítal, kdyby česká i slovenská armáda využívaly podzvukové letouny české výroby, do jejichž výroby by se zapojily i slovenské firmy.