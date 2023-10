Orbán se pochlubil čepicí od Trumpa, který ho předtím označil za vůdce Turecka

Na fotografii je vidět, že na kšiltu čepice je rukou amerického exprezidenta napsáno: Viktor, you are great (Viktore, jsi skvělý).

Později na sociální síti zveřejnil Orbán také video, kde mu čepici odevzdává maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. „Mám pro tebe dárek z New Yorku,“ říká ministr. Orbán si čepici okamžitě nasadí, pak ji obrátí kšiltem dozadu a říká, že teď může i rapovat.

V roce 2016 byl Orbán jedním z prvních světových představitelů, kteří podpořili kandidaturu Trumpa na prezidenta USA. V roce 2019 přivítal Trump Orbána v Bílém domě. Předseda maďarské vlády nyní říká, že návrat Trumpa do Bílého domu může vyřešit válku na Ukrajině. „Vraťte se, pane prezidente. Učiňte Ameriku opět velkou a přiveďte nám mír,“ prohlásil letos Orbán.

Trump v pondělním předvolebním projevu v americkém státě New Hampshire prohlásil, že Orbán je velký vůdce Turecka. „Existuje muž, Viktor Orbán, slyšel o něm někdy někdo?“ začal svoji řeč. „Je to pravděpodobně jeden z nejsilnějších vůdců kdekoli na světě. Je to vůdce Turecka,“ dodal.