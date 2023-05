Objasnili jsme další záhadu Mony Lisy, tvrdí italští experti

Podle šéfa italského Výboru pro historické a kulturní dědictví Silviana Vincentiho, kterého citovala agentura ANSA , jde o etrusko-římský most Ponte Romito v toskánské obci Laterina.

„Dnes z něj zůstal už jen jeden oblouk, ale v letech 1501 a 1503 byl velmi intenzivně využíván. Dokládá to dokument nalezený ve státním archivu ve Florencii o stavu uměleckých předmětů v majetku rodiny Medici,“ uvedl Vinceti s tím, že mistr Leonardo se v uvedené době v údolí řeky Arno, kde most leží, velmi často zdržoval.

„Víme, že touto částí Toskánska na počátku 16. století Leonardo skutečně cestoval. O tom není pochyb,“ dodal Vinceti. Most měl čtyři oblouky, spojoval dva skalnaté břehy a byl součástí cesty, která o několik kilometrů zkracovala cestu z Arezza do Florencie.

Experti při výzkumu most virtuálně zrekonstruovali, aby jej mohli porovnat se stavbou vyobrazenou na portrétu. Využili k tomu snímky pořízené s pomocí dronů.

Most Romito, o němž Vicenti nyní hovoří, se zřítil v roce 1703, tedy dvě století poté, co da Vinci Monu Lisu namaloval. Monu Lisu namaloval Leonardo mezi lety 1503 a 1506 během pobytu ve Florencii. Obraz odvezl s sebou při svém útěku z Říma do Francie v roce 1516.