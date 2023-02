Nečekejte a připravte protiofenzivu, vyzývá Bílý dům Ukrajinu

Politico připomíná, že Rusové sice utrpěli těžké ztráty, stále mají mnohem více vojáků než Ukrajina. A tyto vojáky mohou poslat do boje, včetně bývalých vězňů, kteří byli naverbováni do žoldnéřské polovojenské Wagnerovy skupiny. Ta podle amerických představitelů prokázala překvapivý úspěch na frontě, přičemž projevovala malý ohled na utrpěné ztráty.

Server upozorňuje, že ruský prezident Putin ve své zemi čelí jen malému tlaku na ukončení války a chová se, jako by čekal rozpad západní aliance. Někteří členové Bidenovy administrativy se domnívají, že Putin bude pokračovat v bojích – přičemž by mohl zahájit další masivní mobilizaci mužů – nejméně do amerických prezidentských voleb v roce 2024. Doufá, že v nich zvítězí kandidát méně přesvědčený o možném úspěchu Ukrajiny.