Moskva pátrá po brancích pomocí kamerového systému na rozpoznání obličeje

Prezident Vladimir Putin koncem března podepsal výnos o jarních odvodech do armády. K vojenské službě má být od 1. dubna do 15. července povoláno 147 tisíc Rusů ve věku od 18 do 27 let. Loktěv přitom v úterý sliboval, že branci nebudou sloužit v „nových“ oblastech Ruska. Mínil tím samozvanou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku a okupované části ukrajinské Chersonské a Záporožské oblasti.