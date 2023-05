Mírová vyjednávání začnou do konce roku, věří Kissinger. Je ochoten letět do Moskvy za Putinem

Jednání o urovnání konfliktu na Ukrajině by měla začít do konce letošního roku, a to za zprostředkování Číny. Prohlásil to někdejší ministr zahraničí USA Henry Kissinger v rozhovoru pro americkou televizní stanici CBS s tím, že by byl i ochoten odjet do Moskvy a setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Foto: Profimedia.cz Henry Kissinger při vystoupení v kalifornském Simi Valley letos v únoru.