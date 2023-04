Cože? Orbán se diví Stoltenbergovým slovům o Ukrajině a NATO

Zelenskyj v Kyjevě vybídl státy NATO, aby pozvánku ke vstupu do aliance Ukrajina dostala co nejdříve. Západní lídři vesměs ukrajinskému členství vyjadřují podporu, ale jedním dechem zdůrazňují, že to v době probíhajícího konfliktu není na pořadu dne. Otázka se zřejmě bude řešit i na červencovém summitu NATO ve Vilniusu, kam Stoltenberg Zelenského pozval.