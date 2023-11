Maďarsko nepovolí, peníze pro Ukrajinu bude blokovat dál, vzkázal Szijjártó

I český ministr zahraničí Jan Lipavský potvrdil, že na jednání v pondělí směrem k Budapešti zazněly výzvy, aby Maďarsko souhlasilo s vyplacením peněz. „To bychom asi mohli označit formálně za tlak. Ale nemyslím si, že ten tlak je nějaký nepřiměřený nebo že by se to vymykalo tomu, jak vedeme politický dialog,“ uvedl na dotaz ČTK Lipavský. Jak dodal, i on by si přál, aby byla osmá tranše vojenské pomoci Ukrajině schválena co nejdříve.