Lipavský: Česko energetické smlouvy s Katarem uzavírat nebude, je to věc soukromníků

„Bavíme se o příští zimě, přespříští zimě, ne té nastávající. Česká republika energetické smlouvy uzavírat nebude, od toho máme soukromé společnosti, které dodávají energetické suroviny na český trh. Není to o tom, že bych do Kataru přijížděl s tím, že mám přivést loď s LNG, to je otázka pro byznys. Je ale potřeba vytvářet rámec vzájemného porozumění, a tam jsme udělali významný pokrok,“ uvedl po jednání Lipavský.