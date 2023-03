Kritika wagnerovců má přijít Rusy draho

Ruským občanům má hrozit trest až 15 let odnětí svobody za „diskreditaci“ vojáků soukromé Wagnerovy armády bojující po boku ruských sil na Ukrajině. Odpovídající legislativní změny navrhl Vjačeslav Volodin, předseda Státní dumy (dolní komory ruského parlamentu), a skupina poslanců. Alternativním trestem může být pokuta ve výši do 5 milionů rublů (1,5 milionu korun) nebo nápravné či nucené práce v délce do pěti let.

Rusko zveřejnilo záběry wagnerovců v BachmutuVideo: Reuters