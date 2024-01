Kdo nahradí Kima? Jeho dcera, domnívá se Soul

Kim Ču-e, jejíž věk se podle agentury AP odhaduje na deset až dvanáct let, poprvé svého otce doprovázela na veřejnosti v listopadu 2022. Tehdy společně s ním sledovala test severokorejské mezikontinentální střely Hwasong-17.

Podle některých názorů je ale málo pravděpodobné, že by se v muži ovládané severokorejské společnosti dostala do čela státu žena. Prezentace Kimovy dcery na veřejnosti by tak mohla spíš sloužit ke zvýšení veřejné obliby Kimovy rodiny.