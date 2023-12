KLDR odpálila balistickou raketu dlouhého doletu

K odpalu podle jihokorejské armády došlo v 8.24 místního času (0:24 SEČ). Japonské ministerstvo obrany podle agentury Reuters uvedlo, že raketa vystoupala do výšky přes šest tisíc kilometrů, uletěla vzdálenost tisíc kilometrů a po 73 minutách dopadla do Japonského moře západně od ostrova Hokkaidó.

Severní Korea po tomto odpalu vydala ostré prohlášení, v němž odsoudila Spojené státy za to, že organizují to, co nazvala „předehrou jaderné války“, včetně nedělního připlutí ponorky s jaderným pohonem do Jižní Koreje, píše agentura Reuters.