KOMENTÁŘ: Jak Ficova vláda ovlivní vztahy s Českem - Petr Šabata

Jak premiér Fico, tak ministr zahraničí Juraj Blanár (Směr) určitě zamíří na první zahraniční cestu do Prahy.

Od slovenské armády asi opravdu nelze očekávat další dodávky zbraní na Ukrajinu. Hlavní důvod je ale ten, že vše, co postradatelného měla, už poslala. Ale slovenští zbrojaři budou nepochybně dodávat zbraně do války proti Rusku dál. Nejen ministr obrany Robert Kaliňák, ale celá strana Směr byla vždy napojená na oligarchy-zbrojaře a komerční dodávky platí buď EU, nebo členské země NATO.

Pokud jde o vystupování Slovenska v Bruselu, vliv na něj nepochybně bude mít změna vládní garnitury v Polsku. Něco jiného by totiž pro Fica bylo, být jedním z trojice (on, Viktor Orbán a premiér regionální velmoci Polska ze strany Právo a spravedlnost), která by byla opravdu schopná hýbat s Bruselem. A něco jiného bude jen stínovat maďarského premiéra.