Expert: Výbuchem Nord Streamu definitivně padají dodávky plynu touto cestou

„To, že došlo k poškození plynovodu výbuchem není nyní vojenským ohrožením, ale je to významná komplikace. Definitivně tím padají dodávky plynu, což je strategická surovina pro provoz průmyslu a podobně, ale také v místech, kde ten plyn uniká na hladinu bude zcela jistě nutné omezit námořní provoz,“ řekl Novinkám Mikulecký.

U plynovodu Nord Stream 2 byly zaznamenány úniky už v pondělí, v úterý pak oznámily švédské a dánské úřady podmořské výbuchy v místech, kde následně začal unikat plyn z plynovodu Nord Stream 1. Podle agentury Reuters to znamená konec veškerých nadějí, že by do Evropy ještě do začátku topné sezony mohl plynovodem Nord Stream 1 opět začít proudit ruský plyn.

Odborníci informovali o tom, že se s největší pravděpodobností jednalo o sabotáž. Švédsko i Dánsko kvůli únikům svolaly krizové štáby. Sejít by se měly ještě během úterý.

Foto: Novinky Mapa úniků plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2

Mikulecký se k okolnostem nechtěl příliš vyjadřovat. „V tuto chvíli označit jednoznačného viníka by bylo věštění z křišťálové koule, a to přestože se ten viník logicky nabízí z toho pohledu, komu by to prospělo. Nicméně v tuto chvíli by to byla čistě spekulace,“ naznačil, aniž by upřesnil, koho má na mysli.

Kromě plynovodů Nord Stream může ruský plyn do Evropy proudit Jamal, který vede přes Bělorusko a Polsko, ale také přes plynovody Sojuz a Bratrství, jež procházejí Ukrajinou. Tyto dva plynovody míří také přímo do Česka.

Oprava zřejmě potrvá

Mikulecký poznamenal, že útok na kritickou infrastrukturu se učí a plánuje u všech velmocí, které operují na moři. Kritická infrastruktura mohou být právě podmořské plynovody, ale také datové sítě,“ uvedl expert.

Jakýmsi štěstím v neštěstí je podle něj to, že k výbuchům došlo v daných místech, ne v Dánské úžině. „V tomhle směru můžeme být rádi, že k tomu došlo tam, kde k tomu došlo, protože kdyby se tak stalo v Dánské úžině, tak by to mohlo zamezit námořnímu provozu mezi Baltským mořem a Atlantickým oceánem. To by bylo bolavé částečně pro Německo, ale zejména pro Polsko, Švédsko a Finsko,“ míní Mikulecký.

Kdy by se mohlo podařit poškozené potrubí Nord Streamu opravit, není úplně jasné.

„Možnost opravy plynovodu samozřejmě existuje, ale je otázka, jestli na to je připravena technologie a zařízení. Pokud ano, tak je to otázka zhruba tří týdnů. Pokud ta zařízení na to nejsou připravená, tak to může trvat třeba půl roku. Nejde to ale opravit, pokud ten plyn uniká, tady budeme všichni čekat, jestli Rusové budou ochotni spolupracovat nebo ne,“ přiblížil.

Záleží podle něj také na tom, jak je plynovod rozdělen na jednotlivé úseky podle kompresorových stanic, které před sebou plyn tlačí.

Připomněl také, že Rusko už celou řadu týdnů pálí plyn, který nedodává do Evropy. Pokud se podle něj rozhodne, že plyn bude pouštět poškozeným potrubím a ten v místě úniku vyvěrat, může to způsobit škody na životním prostředí a zároveň zkomplikovat lodní dopravu v oblasti.