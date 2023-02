Zelenskyj a Biden se setkají v Polsku

Od 20. do 22. února bude na návštěvě v Polsku americký prezident Biden. Místní diplomacie podle serveru pracuje na tom, aby do země zároveň pozvala co nejvíce představitelů Bukurešťské devítky (B9), kam patří i Česká republika. Tedy zemí, které mají zájem na posílení Severoatlantické aliance na jejím východním křídle. Český premiér Petr Fiala (ODS) ve středu novinářům sdělil, že se jednání zúčastní.