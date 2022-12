Britský list řeší Zdechovského cestu do Bahrajnu

Zdechovský letos v dubnu odjel do blízkovýchodní země na neohlášenou návštěvu, zjistil The Guardian, a setkal se tam s představiteli bahrajnské obchodní komory. Cestu, kterou europoslanec označil za soukromou, měl v souladu s vnitřními pravidly nahlásit na stránkách evropského parlamentu.

Nic nenasvědčuje tomu, že by Bahrajn nebo Zdechovský jednali protizákonně, zdůraznil ve středu The Guardian.

Dánská liberální europoslankyně Karen Melchiorová uvedla, že „jednostrannost rezoluce lidovecké frakce vyvolává určité pochyby“. Obvinění z terorismu má podle ní za cíl pošpinit Chavádžův obraz. „Je to velmi podobné tomu, jak by to pojala bahrajnská vláda,“ citoval The Guardian europoslankyni.