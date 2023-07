Výbuch plynu na Slovensku zranil několik dětí z Česka

Mluvčí záchranářů Alena Krčová uvedla, že mezi zraněnými jsou dva dospělí a sedm dětí. „Dospělí utrpěli lehčí a středně těžká zranění. Detaily ke zdravotnímu stavu dětí vzhledem k jejich věku nemůžeme uvést. Po ošetření na místě byli všichni převezeni do nemocnic v Banské Bystrici, Bratislavě, Bojnicích, Topolčanech a Trenčíně,“ řekla.

Vrtulník měl s přistáním v blízkosti chaty potíže. Lékaře spustil na místo pomocí palubního navijáku. „Na místě se nacházelo devět zraněných, kteří už byli v péči pozemních záchranářů. Náš lékař si vzal na starost osobu s nejtěžším zraněním. Jedenáctiletá dívka české národnosti utrpěla zranění ve tváři. Po ošetření a přeložení dívky na palubu vrtulníku byla ve stabilizovaném stavu při vědomí převezena do dětské fakultní nemocnice v Banské Bystrici,“ řekla mluvčí leteckých záchranářů Zuzana Turočeková.

Posádka druhého vrtulníku ošetřila 45letou ženu české národnosti se zraněním horní končetiny a několika povrchovými zraněními. „Ve stabilizovaném stavu byla převezena do nemocnice v Banské Bystrici,“ dodala mluvčí.

„Vše se mělo zběhnout velmi rychle. Na sporáku v kuchyňce si vařily kakao a plynová bomba byla ve sklepě. Když kakao dovařily, šly za ostatními do společenské místnosti. Najednou se ozvala obrovská rána, která svalila dvě zdi. Celý dům držel jen na dvou zbývajících zdech. Pokud by děti kuchyňku neopustily, pravděpodobně by přišly o život,“ uvedl svědek události webu pluska.sk.