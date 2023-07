Ve Francii se stále demonstruje, počet násilných incidentů v ulicích ale klesá

Na setkání se starosty v Elysejském paláci uvedl, že vláda by do budoucna měla zvážit, zda proti sociálním médiím nezakročit důrazněji.

„Musíme se zamyslet nad tím, jak je mladí lidé používají…když se situace vymkne kontrole, možná je budeme muset regulovat nebo odstřihnout. Především jsem rád, že jsme to nemuseli udělat impulzivně ve vypjaté chvíli, to bychom ani neměli. Myslím ale, že bychom se o tom měli někdy v klidu pobavit,“ citoval ve středu Macrona deník The Guardian.