Van der Bellen si jde pro druhý mandát

Šance populárního profesora ekonomie jsou dokonce tak vysoké, že je otázkou, zda nevyhraje hned v prvním kole hlasování. Průzkumy mu totiž avizují podporu 51 až 59 procent voličů, což by stačilo na vítězství už tuto neděli.

Van der Bellen provedl Rakousko úskalími covidu-19 a obratně si počínal i při zvládání několika politických krizí. Za necelých šest let v čele státu jmenoval pět různých vlád, což se nestalo žádnému z jeho předchůdců.

Dosavadní šéf vídeňského Hofburgu je znám jako přesvědčený stoupenec evropského federalismu a také přistěhovalectví. Během migrační krize zastával názor, že by Evropa měla přijímat imigranty ze Sýrie i dalších zemí. Sám totiž pochází z přistěhovalecké rodiny.

V roce 1944 se Van der Bellen narodil ve Vídni estonské matce a ruskému otci nizozemského původu, kteří uprchli z Estonska po anexi Pobaltí Sovětským svazem v roce 1940. Otcova rodina předtím přišla do Estonska, když utíkala z Ruska po vítězství bolševické revoluce. Van der Bellen jako dítě vyrůstal v tyrolském údolí Kaunertal a rakouské občanství získal až ve 14 letech v roce 1958.

Dosavadní prezident je znám také jako velký kritik opoziční krajně pravicové Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Opakovaně prohlašoval, že by jako hlava státu nikdy nejmenoval premiérem jejího kandidáta, a to i v případě, že by vyhrála parlamentní volby.