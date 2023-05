V Polsku zřídili komisi pro posuzování vlivu Ruska. Je to prý bič na Tuska

Komise by měla mít pravomoc zakázat lidem, u nichž se zjistí, že jednali pod ruským vlivem, na deset let získat bezpečnostní prověrku nebo pracovat ve funkcích, kde jsou odpovědní za veřejné prostředky. Tím by je fakticky diskvalifikovala z veřejných funkcí. Její členy má vybírat parlament, v němž má PiS těsnou většinu.