Ústavní rada ve Francii potvrdila posunutí důchodového věku ze 62 na 64 let

Zároveň v pátek rada, obdoba ústavního soudu, zamítla návrh opozice na uspořádání referenda o zákazu posunu hranice pro odchod do důchodu. Podle televize BFM TV prezident Emmanuel Macron podepíše zákon o reformě do 48 hodin.

Proti reformě mobilizovaly odbory a opozice. V ulicích francouzských měst se v posledních měsících odehrávaly velké protesty často provázené výtržnostmi. Část veřejnosti na dnešní verdikt nečekala a i dnes opět vyšla do ulic.

Zachování posunu odchodu věku do důchodu ze 62 na 64 let je vítězstvím pro prezidenta Macrona a vládu premiérky Élisabeth Borneové. Zákon by měl být vyhlášen během zhruba dvou týdnů.