Ukrajina na podzim chystá mezinárodní fórum obranného průmyslu

„Bude to poprvé, co se takto rozsáhlá akce bude konat na státní úrovni. Ukrajinští a zahraniční výrobci zbraní. Naše síla. Síla našich partnerů. Celý svět, který má zájem na tom, aby mezinárodní právo a lidstvo měly patřičný obranný arzenál proti jakémukoli teroru,“ prohlásil Zelenskyj ve svém pravidelném video poselství odvysílaném ve čtvrtek večer.

Podle něj půjde o to, aby Ukrajina ukázala, co už umí vyrobit, a zvážila, v čem se může zdokonalit. Jednat by se mohlo také o možnostech vybudování nových zbrojních provozů na Ukrajině, dodal prezident.