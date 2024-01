Turecko nepustí do Černého moře minolovky, které darovali Kyjevu Britové

Turecko v úterý uvedlo, že dvě lodě na vyhledávání a ničení min, které Británie před časem poskytla Ukrajině, nepustí přes Bospor a Dardanely do Černého moře. Zdůvodnilo to tím, že by porušilo mezinárodní pakt ohledně plavby přes tyto úžiny v době války, píše agentura Reuters.

Foto: Profimedia.cz Turecké minolovky proplouvající Bosporem (ilustrační foto)