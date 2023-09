Turecko kritizuje USA, že spojují prodej F-16 a vstup Švédska do NATO

Erdogan na tiskové konferenci po summitu skupiny G20 v Dillí řekl, že se sešel s Bidenem a že spolu jednali o prodeji F-16 Turecku. Šéf Bílého domu podle něho dal do souvislosti dodávky těchto letounů s postupem Turecka při ratifikaci vstupu Švédska do NATO. „Takový přístup nás vážně znepokojuje,“ uvedl Erdogan.

Turecko, které Švédsku doposud stavělo největší překážky na cestě do Severoatlantické aliance, v říjnu 2021 požádalo o prodej stíhaček F-16 a vybavení pro modernizaci letounů, které už ve výzbroji má. Hodnota obchodu je 20 miliard dolarů (456 miliard korun).

Na okraji červencového summitu NATO ve Vilniusu generální tajemník aliance Jens Stoltenberg oznámil, že Erdogan předloží švédskou žádost o vstup do vojenského bloku co nejdříve parlamentu a že bude usilovat o její schválení. Den poté poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan řekl, že administrativa bude pokračovat v procesu dodání těchto stíhaček do Turecka po konzultaci s Kongresem.