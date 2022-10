Trussovou neminou výhody expremiérů, i když byla ve funkci jen 45 dní

Vyplácí se také odchodné, jež představuje jednorázovou platbu ve výši čtvrtiny ročního platu ve funkci, kterou členové vlády opustili. V případě premiérů jde o 19 tisíc liber (538 tisíc korun). Trussová by na ně neměla nárok, jen kdyby se do tří týdnů vrátila do ministerského křesla.

Odpoledne Sunak v Dolní sněmovně poprvé odpovídal poslancům jako ministerský předseda. Čelil kritice za to, že znovu jmenoval do čela ministerstva vnitra Suellu Bravermanovou, která minulý týden rezignovala poté, co porušila etická pravidla a odeslala citlivý vládní e-mail ze soukromého účtu. Kritici vyjádřili údiv nad tím, že se Bravermanová mohla vrátit do funkce necelý týden po své rezignaci a před vyšetřováním porušení etických pravidel.