Trestní prapory mizí v mlýnku na maso, Rusko s jejich nasazováním počítá dál

Rusko dál využívá při frontálních útocích trestní prapory Štorm-Z, které mají velmi vysoké ztráty přesahující po pár dnech i polovinu stavu. Uvedl to Oleksandr Štupun, mluvčí ukrajinské skupiny sil Tavrija, která brání Avdijivku. Rusové se podle něj chystají poslat do „mlýnku na maso“ další vojáky poté, co u Avdijivky ztratili velké množství obrněné techniky.