Ženy ukrajinských vojáků demonstrovaly za časové omezení služby v armádě

Osmnáctiměsíční limit služby v armádě platil podle AP na Ukrajině před válkou. Poté, co ji ale loni napadlo Rusko, země vyhlásila válečný stav a nyní není služba v armádě časově omezená. Ukrajina nařídila obecnou mobilizaci mužů od 25 do 60 let, většina vojáků se ale do zbraně podle AP přihlásila dobrovolně.