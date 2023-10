Součástí polských voleb je referendum, které budí vášně

K účasti v referendu vyzval Poláky i prezident Andrzej Duda. „Týká se mimo jiné i migrace, a k té je potřeba vyjádřit se kolektivně. Je to do budoucna nesmírně důležité. Výsledek umožní vládě, aby se na půdě Evropské unie mohla opírat o mínění veřejnosti,“ uvedl prezident Andrzej Duda.

Migrace ale není jediným tématem referenda. Hned první otázka se ptá, zda Poláci podporují prodej strategického státního majetku zahraničním investorům. Další se týká postoje polských voličů ke zvyšování věku odchodu do důchodu. Třetí otázka se pak dotazuje, jestli Poláci souhlasí s likvidací zdi postavené na polsko-běloruské hranici.

Teprve poslední dotaz směřuje k migraci. Zjišťuje, co si voliči myslí o přijímání uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, přičemž odkazuje na přerozdělovací mechanismus, jež chce podle autorů otázek zavést „evropská byrokracie“.

Předseda strany PiS Jaroslaw Kaczyński ohlásil referendum během debaty Sejmu letos v červnu. Poslanci jej následně odsouhlasili v srpnu. Novinkou je, že se bude konat dohromady s volbami do Sejmu a Senátu. Hlasovat tak lidé budou ve stejných místnostech, kam přijdou volit, a jejich hlasy sečte jedna volební komise, informuje server Mam Prawo Wiedziec.

Opozice také kritizuje, že nelze oddělit volební kampaň od té, jež provází referendum. Podle ní to nahrává straně PiS, která tak může do své propagace investovat více prostředků. Kampaň k referendu totiž nemá na rozdíl od klání do Senátu a Sejmu určen výdajový strop.