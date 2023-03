Slováci by opět volili Čaputovou

Pokud by se prezidentské volby na Slovensku konaly letos v únoru, Slováci by si opět zvolili za hlavu státu Zuzanu Čaputovou (49). Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.