Signál Putinovi. Členské země G7 mají nabídnout Ukrajině dlouhodobé bezpečnostní záruky

Zpráva se objevila poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval NATO za to, že neposkytlo jeho zemi termín, kdy bude moci vstoupit do severoatlantického paktu. Sunak zdůraznil, že spojenci Kyjeva uspišují formální opatření mající „dlouhodobě chránit Ukrajinu.“

Sunak zdůraznil, že i postoj, který zaujala Severoatlantická aliance, kdy podporuje „cestu k členství v NATO“ a přijetí Ukrajiny, „až splní podmínky“ a „členské země budou souhlasit“, by mohla vyslat jasné poselství ruskému prezidentovi a „vrátit do Evropy mír“.

Kyjev akceptuje, že nemůže vstoupit do NATO během války, protože to by znamenalo okamžité zatažení aliance do konfliktu, ale chce, aby se tak stalo co nejdříve po konci bojů. Do NATO však mohou být přijímány pouze země, které mají pod kontrolou své území.