Scestné, hodnotí Moskva český návrh omezit pohyb ruských diplomatů v Schengenu

O české snaze omezit pohyb ruských diplomatů napsal v úterý britský list Financial Times . České ministerstvo zahraničí následně potvrdilo, že s tímto návrhem skutečně přišlo.

Zacharovová podle agentury TASS informovala, že podle něj by měla být ruským diplomatům vydávána víza a povolení k pobytu, která jim umožní cestovat pouze v rámci země, která tyto doklady vydala. Kromě toho bude jejich registrace vyžadovat biometrické pasy, které se „obtížněji padělají“.

„Zatím je to návrh. Ale vzhledem k tomu, co se děje ve stádu nepřátelských režimů, už to člověka neudivuje,“ poznamenala Zacharovová.