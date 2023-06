Čtyřiašedesát procent respondentů by podpořilo rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina zahájit frontální útok na Kyjev. Toto číslo je nejvyšší za celou dobu průzkumů, poukázal ruský list Kommersant .

Podle politologa Alexeje Makarkina se Rusové ve vlastním názoru na válku už definitivně utvrdili. „Absolutní většina už má ohledně svých názorů jasno,“ uvedl. „V současné době se neděje nic, co by je mohlo přimět svůj pohled přehodnotit,“ dodal. Ačkoliv podle něj Rusové mají přístup k různým zdrojům informací, většinou je využívají pouze k potvrzení vlastního názoru, cituje jej ruský list.

Pro zahájení vyjednávání se v průzkumu vyslovilo 44 procent respondentů, bezpodmínečné pokračování války si přeje 45 procent průzkumu. V tomto bodě se názory respondentů liší podle věku - ve skupině od 18 do 29 let je procento příznivců diplomatických jednání výrazně vyšší (62%) než mezi respondenty staršími šedesáti let (pouhých 36 %).