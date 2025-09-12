Ruský velvyslanec se po koberečku u Lipavského důrazně ohradil

Článek
„Na adresu ruské strany zazněla obvinění z ‚úmyslného narušení‘ vzdušného prostoru Polské republiky v noci 10. září 2025 za použití bezpilotních letadel (UAV),“ stojí ve facebookovém příspěvku ruské ambasády v Praze. „Ruský velvyslanec takové stanovisko důrazně odmítl,“ píše se v něm dále.
Rusové uvedli, že vyšetřování incidentu stále probíhá a že „Ruská federace žádné cíle na území Polské republiky“ nezasáhla. Údajně měli cílit pouze na „objekty vojenské infrastruktury kyjevského režimu“. Zopakovali, že drony měly dolet pouze 700 kilometrů.
„Navíc, pokud víme, nalezené UAV nebyly vybaveny žádnými výbušnými zařízeními,“ uvedla ambasáda. List Ukrajinska pravda nicméně uvedl, že ruské drony měly palivo navíc, aby doletěly do Polska.
Podle Polska ale šlo o úmyslné narušení polského vzdušného prostoru. Ministr zahraničí Radosław Sikorski zdůraznil, že rozhodně nešlo o žádnou chybu, jak spekuluje americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil ve čtvrtek, a to i přesto, že Polsko jasně řeklo, že šlo o úmysl a nikoli o chybu.
Přijal ho náměstek
Zmejevského si na kobereček zavolal Lipavský ve čtvrtek. Přijal ho jeho náměstek Jan Marian, protože zvyk říká, že velvyslance či diplomaty v takové situaci nikdy nepřijímá šéf úřadu.
„Rozhodl jsem o předvolání ruského velvyslance (Alexandra Zmejevského). Ruské drony v Polsku jsou čistou provokací Kremlu. Česko stojí pevně za Polskem. Území Aliance budeme bránit,“ uvedl Lipavský.
O čem přesně Marian se Zmejevským hovořili, není jasné. Mluvčí MZV Daniel Drake to odmítl specifikovat.
Kromě Česka si ruské diplomaty předvolalo také Španělsko a Nizozemsko. Madrid si zavolal ruského chargé d´affaires, nizozemský ministr zahraničních věcí Ruben Brekelmans oznámil, že si předvolal ruského velvyslance v Nizozemsku. Všichni na kobereček šli kvůli ruskému narušení polského vzdušného prostoru, kvůli čemu Polsko aktivovalo článek 4 Severoatlantické smlouvy, na základě něhož proběhnou konzultace se spojenci.
Dvě desítky dronů
Premiér Donald Tusk sdělil, že prostor narušilo 19 polských dronů. Poláci již nalezli trosky 16 dronů, tři nebo čtyři z nich museli sestřelit s pomocí spojenců. Jeden z nich zasáhl obytný dům v polské obci Wyryki v Lublinském vojvodství. Později polské úřady uvedly, že objevily další trosky dronu například poblíž obce Zamość a v poli u obce Mniszków, která leží nedaleko Lodže.