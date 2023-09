Rusko zahajuje podzimní odvody branců

Rusko od října zahájí podzimní odvody branců. Podle tvrzení Vladimira Cimljanského, náměstka šéfa organizačně-mobilizačního útvaru Generálního štábu ozbrojených sil RF, branci nebudou posíláni do „nových ruských regionů“ (okupovaných ukrajinských oblastí, pozn. red.) a také nebudou zapojováni do „speciální vojenské operace“, tedy do války na Ukrajině.

Foto: Profimedia.cz Odvod ruských branců

Článek Jejich základní vojenská služba potrvá 12 měsíců, upřesnil představitel ruského generálního štábu. „Třetina branců zamíří do výukových středisek a k vojenským útvarům, kde se během pěti měsíců naučí ovládat moderní vojenskou techniku a získají vojenskou specializaci. Po dokončení přípravy budou zařazeni do vojsk,“ dodal Cimljanskij. Ten také zpětně zveřejnil data jarních odvodů, kdy bylo podle něj povoláno 147 tisíc mužů. Branci prý nebudou nasazeni do operací na Ukrajině. Totéž ale Rusko tvrdilo i dříve a například na začátku útoku v únoru 2022 či při mobilizaci šlo mnoho lidí bez výcviku přímo na frontu. Ruská armáda podle Cimljanskijkého disponuje dostatečným počtem občanů, kteří se rozhodli vstoupit do armády na základě kontraktu. Za tímto účelem v zemi funguje rozsáhlá síť náborových středisek. Žádné zvýšení, jak sliboval Putin. V Rusku se bude dál rukovat od 18 let