Rusko současné boje oslabují, nebude schopné další ofenzívy, tvrdí Girkin

Varoval, že navzdory tomu nemusejí Ukrajinci zůstat u scénáře pozičního boje a že se bojí, že by ukrajinské síly mohly být úspěšné v průlomu, protože ruské jednotky jsou vyčerpané měsíci bojů.

Uvádí, že ruské jednotky nebyly schopné začátkem podzimu nejen zahájit rozsáhlejší ofenzívu, ale nejsou schopné plnit ani omezené útočné operace, při nichž by dobyly operačně významné cíle, jako jsou Kupjansk, Lyman nebo Avdijivka.

Girkin varuje, že další západní pomoc Ukrajině a to, že ruské vedení nepřistoupilo k mobilizaci, by mohlo umožnit Ukrajině v roce 2024 přejít od pozičních bojů a podniknout úspěšnou ofenzívu. Předpokládá, že kvůli prezidentským volbám Rusko nespustí další kolo mobilizace před nástupem jara. Domnívá se, že nelze očekávat další posílení jednotek o dobrovolníky a vojáky získané pomocí náboru, protože se už vyčerpal potenciál lidí, kteří mají zájem sami jít do války.