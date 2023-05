Ruská stíhačka startovala k letounům NATO nad Baltem

Napětí mezi letci Severoatlantické aliance a Ruska v posledních týdnech roste. Asi nejzávažnějším incidentem z poslední doby bylo zničení amerického dronu MQ-9 Reaper, který v březnu nad Černým mořem konfrontovaly dva ruské bojové letouny Suchoj Su-27. Jeden z nich na americký bezpilotní stroj nejprve vypustil palivo a krátce na to do něj narazil. Dron spadl do moře.