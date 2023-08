Ruská opoziční novinářka se bojí, že bude zavražděna. Pocítila příznaky otravy

Tehdy se Kosťučenková chystala do ukrajinského Mariupolu. Kolegové přitom tvrdili, že příkaz novinářku zabít dostali kadyrovci, tedy čečenské jednotky ruské gardy, které se aktivně účastnily loňských bojů o Mariupol. Kdo konkrétně příkaz vydal, se ale novinářka nedozvěděla.

V září loňského roku se Kosťučenková přesunula do Německa, poněvadž se obávala návratu do Ruska. V Německu začala pracovat pro nezávislý portál Meduza. Zdravotní problémy pocítila nedlouho po cestě vlakem do Mnichova, kam se v říjnu vydala na ukrajinský konzulát.