Ruský opoziční politik Kara-Murza dostal 25 let

Moskevský soud poslal v pondělí dopoledne opozičního politika a kritika války na Ukrajině Vladimira Kara-Murzu na 25 let do vězení za vlastizradu, šíření falešných informací o armádě a příslušnosti k „nežádoucím organizacím“. Uvedl to nezávislý ruský deník Kommersant.

Foto: Manuel Balce Ceneta, ČTK/AP Vladimir Kara-Murza

Článek Soud tak vyhověl žádosti prokuratury, která žádala 25letý trest. Kara-Murza je ve vězení od loňského dubna, kdy ho zadržela ruská policie. Tehdy z důvodu šíření falešných informací o armádě. V průběhu vyšetřování pak měly vyjít najevo informace o jeho napojení na západní zpravodajské služby. Kommersant dodal, že případ Kara-Murzy je prvním v Rusku, kdy se uplatňuje novela článku o vlastizradě. Podle ní může být za vlastizradu uznáno nejen předání tajných informací, ale i poskytování pomoci jiným zemím či organizacím v činnostech zaměřených proti bezpečnosti Ruska. Žádný jiný politický oponent Vladimira Putina dosud nedostal v Rusku tak vysoký trest. Ve své závěrečné řeči Kara-Murza minulý týden odmítl požádat soud o zproštění viny a prohlásil, že si stojí za vším, co řekl. „Viním se jen za jednu věc. Selhal jsem v tom, že jsem nedokázal přesvědčit dostatek svých krajanů a politiků v demokratických zemích o nebezpečí, které představuje současný kremelský režim pro Rusko a celý svět,“ řekl Kara-Murza. Kara-Murza býval koordinátorem opozičního hnutí Otevřené Rusko, které založil někdejší nejbohatší Rus a později vězeň režimu prezidenta Vladimira Putina Michail Chodorkovskij. V letech 2015 a 2017 byl hospitalizován s příznaky otravy. Lékaři u něj diagnostikovali selhávání ledvin, napojili jej na umělou ledvinu a uvedli do umělého spánku. Mezinárodní investigativní skupina Bellingcat, ruský server The Insider a časopis Der Spiegel při svých vyšetřováních dospěly loni k závěru, že za dvěma pokusy o otravu Kara-Murzy, stejně jako v případě otravy známého kritika Kremlu Alexeje Navalného, stála ruská tajná služba FSB. Ruská policie zadržela opozičního politika Kara-Murzu Zahraniční