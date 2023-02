Putinova přítelkyně vlastní až 20 nemovitostí, k domu má speciální železnici

Kabajevová s dětmi stejně jako Putin při cestách do Valdaje pravděpodobně využívá speciální železniční trať, která končí na utajované stanici. Odtud pak Putinova přítelkyně létá do Putinovy rezidence vrtulníkem. Podobné železniční stanice se nacházejí i u Putinovy rezidence v Soči a jeho sídla Novo-Ogarjovo. Do těchto stanic Putin cestuje obrněným vlakem z nádraží v Moskvě uzavřeného pro veřejnost.