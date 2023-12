Putin vyráží do Emirátů a Saúdské Arábie, Brazílii by si měl rozmyslet

„Bude to pracovní návštěva, jednání především se saúdským korunním princem (Muhammadem bin Salmánem - pozn. red.). Předtím poletíme do Spojených arabských emirátů, i tam to bude pracovní návštěva, a jak doufám, velmi užitečná jednání, která považujeme za nesmírně důležitá,“ uvedl Ušakov.