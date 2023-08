Putin poletí do Turecka

Ruský prezident Vladimir Putin se chystá do Turecka. Sám to sice ještě neoznámil, předešel ho ale úřad turecké hlavy státu. Plánovanou oficiální návštěvu ruského prezidenta v Ankaře ve středu ohlásila jeho tisková služba. Převzala ji následně i ruská média. Státníci by měli jednat o situaci na Ukrajině a nové dohodě o dodávkách obilí přes Černé moře.

Foto: Pool, Reuters Ruský prezident Vladimir Putin si potřásá rukou s prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem po rozhovorech v Soči