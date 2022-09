Přišli se rozloučit s královnou. Ve frontě je překvapili Karel III. a William

Dav králi po příchodu třikrát provolal slávu. Někteří s ním patrně také žertovali a potřásli si rukou. Princ William lidem poděkoval za to, že přišli, a popřál jim, aby ve frontě nečekali dlouho. „Nikdy by nevěřila, že přijde tolik lidí,“ řekl o své babičce Alžbětě II. William se na místě zdržel déle než jeho otec. „Můj otec je mnohem rychlejší než já,“ zažertoval.

Zástup lidí se táhne od parku Southwark, podél jižního nábřeží Temže a následně přes most k Westminsterskému sálu britského parlamentu, kde je umístěn katafalk s rakví.

Celková doba čekání ve frontě podle průběžně aktualizovaného odhadu britských úřadů nyní činí až 14 hodin, což je podstatně méně než během noci a brzy ráno, kdy to bylo až 25 hodin. Teplota v Londýně v noci klesla pod deset stupňů Celsia, ani to však tisíce lidí neodradilo od čekání na možnost vzdát panovnici poslední hold. Po chladném ránu odpoledne vysvitlo slunce.

Mohammed, nadšený obdivovatel královny, strávil ve frontě 13 hodin. „Jsem v šoku,“ řekl BBC. „Je to největší moment v životě, nic se tomuto okamžiku nevyrovná,“ dodal. Královna byla pro jeho rodinu, která se před desítkami let přestěhovala z Bangladéše do Británie, důležitou osobností. „Myslím, že když moje matka vyrůstala, potřebovala nějaký vzor,“ řekl Mohammed s tím, že jej našla v královně, protože ji inspirovalo její chování.