Před pěti lety v Bratislavě umlátil Filipínce a pak se s ním fotil. Teď ho pustili za dobré chování

„Díky Bohu, že jsem dostal druhou šanci, a doufám, že ji využiji,“ řekl Hossu při odchodu z věznice s tím, že to, co udělal, ho bude navždy mrzet. „Doufám, že budu odstrašujícím příkladem pro všechny, kteří pijí,“ dodal.

Acorda se 26. května 2018 na Obchodní ulici v Bratislavě měl zastat dvou žen a Hossu ho surově napadl. Mnohem menšího Filipínce napadl pěstmi a pak ho kopal do hlavy. Útočník se pak vyfotografoval se svou obětí, jako kdyby to byla lovecká trofej. Acorda upadl do bezvědomí, došlo ke krvácení do mozku a po několik dnech v nemocnici zemřel. Útočník byl pod vlivem alkoholu a antidepresiv.